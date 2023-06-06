الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن يوسف: لهذا السبب أعتقد أن سعاد حسني قتلت

حسن يوسف
حسن يوسف

أكد الفنان حسن يوسف، صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه، بأنه يعتقد أن الفنانة سعاد حسني قتلت، أو على الأقل ألقى أحدهم بجثتها بعدما ماتت، ولم تقفز بنفسها من شرفة الفندق.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "سعاد حسني قتلت، من يرمي نفسه من البلكونة لابد أن يكون هناك دمه حوله، لكني كنت حاضرا ولم أجد حولها نقطة دم واحدة".

 

وأردف: "شفتها نايمة لم يكن حولها نقطة دم واحدة، معناه أنها ماتت قبل أن تلقى من الشباك".

 

وعن سبب وجوده، قال إنه كان وشمس البارودي في زيارة لابنهما محمود، وشمس كانت تريد مقابلتها وإقناعها بالعودة، وتقول لها أن الممثلات طبيعي يكبروا ويقدموا أدوار الأخ الكبير والأخت الكبيرة، وكانت سعاد مقيمة في نفس الفندق، لكنها غادرته عندما عرفت بحضورنا اختفت من الفندق. 

الفنان حسن يوسف سعاد حسني حسن يوسف

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