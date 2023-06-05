على جمعة: حرمان البنات من الميراث كبيرة ويُبطل ثواب الحج

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي مصر السابق، إن من يذهب للحج وهو قاطع للرحم وغير بار بوالديه، ومغتصب حقوق الناس ويعود ولم يغير شيئًا من ذلك، تسقط عنه الفريضة، لكن لا ينال ثواب الحج.

وأضاف جمعة، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لا بدّ من صلة الرحم ورد المظالم، ويدرك أن حرمان البنات من الميراث كبيرة من الكبائر، واغتصاب الأرض، من اغتصب شبرًا من الأرض طوق يوم القيامة بسبع أراضين، أي سبع أضعاف الكرة الأرضية".

وأردف "لو ذهب ورجع وأحواله كما كانت إذا قال لبيك اللهم لبيك، تقول الملائكة لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك"، مستطردًا: "قد تسقط الفريضة، لكن لا يحصل على ثواب، لأنه باقي كما كان، قاطع راحم ومغتصب للحقوق، وحارم البنات من الميراث، ولا يبر والديه، ومصر ألا يغير من نفسه".