الزمالك يتواصل مع ناصر ماهر لحسم صفقة انتقاله الموسم المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الدخول في مفاوضات مع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك دخلت في المفاوضات مع اللاعب لضمه من الموسم المقبل ويرغبوا في شراء عقده من نادي فيوتشر بشكل نهائي وعدم الاكتفاء باستعارته.

وشدد المصدر على أن مسئولي الزمالك يعتبرون ناصر ماهر على رأس أولوياتهم في الصيف والبناء عليه للموسم الجديد.

سبق ودخل الزمالك في المفاوضات مع ناصر ماهر في الموسم الماضي وكان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب تمسك فيوتشر باستمرار اللاعب ليتم تجميد الصفقة بشكل كبير.

ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأبدى ناصر ماهر موافقته على الانضمام إلى صفوف الزمالك، لكنه طلب من الإدارة البيضاء إنهاء الصفقة مع مسئولي فيوتشر.