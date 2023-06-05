الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يتواصل مع ناصر ماهر لحسم صفقة انتقاله الموسم المقبل

ناصر ماهر
ناصر ماهر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الدخول في مفاوضات مع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك دخلت في المفاوضات مع اللاعب لضمه من الموسم المقبل ويرغبوا في شراء عقده من نادي فيوتشر بشكل نهائي وعدم الاكتفاء باستعارته.

وشدد المصدر على أن مسئولي الزمالك يعتبرون ناصر ماهر على رأس أولوياتهم في الصيف والبناء عليه للموسم الجديد.

سبق ودخل الزمالك في المفاوضات مع ناصر ماهر في الموسم الماضي وكان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب تمسك فيوتشر باستمرار اللاعب ليتم تجميد الصفقة بشكل كبير.

ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأبدى ناصر ماهر موافقته على الانضمام إلى صفوف الزمالك، لكنه طلب من الإدارة البيضاء إنهاء الصفقة مع مسئولي فيوتشر.

الزمالك نادي الزمالك ناصر ماهر فيوتشر نادي فيوتشر

الأكثر قراءة

"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

محافظ بورسعيد يتفقد أرض الإسكان التعاونى بالحى الإماراتى (صور)

محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية فى قرية سندوة بالخانكة

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبوزيد" بالصوامعة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

مصر تعلن التوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا لبُعد تنموى كبير وبشروط مُيسّرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس