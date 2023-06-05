جندوجان: إنتر فريق دفاعي جيد ولا توجد فرق كثيرة بإمكانها هزيمتنا

تحدث الألماني إلكاي جندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الانجليزي عن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، مشيدًا بفريق إنتر الإيطالي وبأدائه الدفاعي.



ويلتقي مانشستر سيتي نظيره إنتر في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل في العاشرة مساءً على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية.



وقال جندوجان في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: "إنتر لم يصل لهذه المرحلة بدون استحقاق، لديهم إمكانيات عظيمة رغم أنها لم تكن كافية للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم ولكنهم حققوا لقب كأس إيطاليا، إنهم فريق يعرف كيف يحقق البطولات وهم يلعب بأسلوب عنيف، ربما لأنهم يركزون أكثر على الجانب الدفاعي ولكن أيضًا لديهم إمكانيات هجومية رائعة، إنهم فريق مستقر".



وأضاف: "إنهم عادة لا يستقبلون الكثير من الأهداف، لذا فالأمر لن يكون سهلًا ونحن نعرف أنهم سيكونوا سعداء بترك الكرة لنا، وسيكون الاستمرار في ذلك في أيدينا؛ يجب أن نشاهد هجماتهم المرتدة وعلينا أن نكون مركزين على نطاق واسع، أي شيء يمكن أن يحدث خاصة في المباراة النهائية، لذا يجب أن نكون في كامل تركيزنا".



وعلق على رغبة فريقه في التتويج بدوري أبطال أوروبا: "لا أعتقد أن هناك أمنية أكبر في الوقت الحالي، لا نريد شيء حاليًا أكثر من تحقيق دوري أبطال أوروبا".



وبسؤاله عن لعب المباراة النهائية في اسطنبول، أجاب: "تركيا هي موطن والدي، لذا أنا ألعب المباراة النهائية هناك شيء يشعرني بالفخر، عائلتي تتطلع لهذه المباراة وأصدقائي أيضًا، وبالتأكيد أنا كذلك".



واسترسل: "لدينا جودة رائعة في هذا الفريق ولاعبين رائعين، وأيضًا لدينا مدير فني رائع يتحدانا تكتيكيًا مرة تلو الأخرى ودائمًا يجذبنا لمستوى جديد، ولديه حلول لمشاكلنا، ربما لا تعمل بشكل جيد في مباراة محددة، لذا هناك دائمًا بدائل للتصحيح، مزيج هذه الأشياء جيد جدًا وإذا كنا أقوياء عقليًا ولدينا السلوك نفسه الذي اتبعناه الأسابيع الأخيرة، لا أظن أن هناك العديد من الفرق بإمكانها هزيمتنا".

وأشاد بزميله النرويجي إرلينج هالاند، قائلًا: "في الوقت الحالي، ربما هو أفضل مهاجم في العالم وجلب الكثير لفريقنا، منحنا جودة مختلفة بقوته البدنية والعقلية وسرعته وتسجيله الأهداف، في السنتين الماضيتين لم يكن لدينا مهاجم كلاسيكي في الفريق ولهذا كنا في حاجة للاعب لديه مزيد من المرونة، ومختلف".

واستكمل: "الآن نعرف أن لدينا لاعب بإمكانه السيطرة على الكرة في منطقة الجزاء بما في ذلك الكرات الطويلة، إنه لاعب جيد جدًا في الضربات الرأسية وبإمكانه الفوز بالثنائيات ضم اللاعبين أصحاب القامة الطويلة والمدافعين الأقوياء، هذا يضيف بعدًا جديًا لأسلوبنا ويمنحنا ديناميكية جديدة وبالإضافة إلى ذلك جلب إلينا عقلية وشخصية جديدة، لقد ساعدنا كثيرًا بالفعل ونأمل أن يتمكن من مساعدتنا كثيرًا في النهائي".

وأشاد جندوجان بجوارديولا قائلًا: "عندما ينظر أحد إلى ما فعله في إسبانيا مع برشلونة، لقد فاز بكل شيء يمكن لشخص أن يفوز به، لعبت ضده للعديد من السنوات مع بروسيا دورتموند ضد بايرن، كان هناك لمدة 3 سنوات وسيطر بشكل كامل على البوندسليجا وباستمرار لكل موسم، والآن هو هنا في مانشستر سيتي حقق 5 ألقاب للدوري في 7 سنوات في أصعب دوري بالعالم".



وأتم: "لذا لا أعتقد أنك بحاجة للحديث عن سلوكه وعقليته وطريقته في العمل لأن تم توثيقها بوضوح، نجاحاته تتحدث عن نفسها، وهو المدرب الأفضل في العالم على الأقل في حياتي، أي شخص شاهده على الإطلاق".