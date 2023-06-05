محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بأحياء شمال المحافظة (صور)

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جوله تفقدية لمتابعة أعمال تطوير شوارع أحياء شمال الجيزة والوراق شملت شوارع “مطار إمبابة و البوهى و القومية” والتي تشهد خطط تطوير شامله بالتوازي مع أعمال إنشاء محطات الخط الثالث لمشروع مترو الانفاق وتوسعات محور 26 يوليو.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال إنشاء مطالع ومنازل توسعات محور 26 يوليو بمنطقة مطار إمبابة والتى وجه خلالها برفع نواتج الأعمال بشكل فورى بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

كما تابع المحافظ مراحل توسعة وتطوير وتحويل المرافق بالطريق الواقع اسفل محطه مترو الانفاق الجديدة بشارع البوهى ضمن الخط الثالث موجها باستغلال كافة المساحات المتاحة لإنشاء ساحات انتظار والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء الدورانات لحركة المركبات بالطريق اسفل مسار المترو بما لا يعيق الحركة المرورية.

ووجه “راشد" بدهان وجهات المنازل المطلة على جانبى المترو لمراعاة البعد الجمالى للمنطقة بعد الانتهاء من أعمال المترو لإضفاء المظهر الحضاري. وكلف المحافظ بإعداد تصميم هندسي للأرصفة يراعي فيه المسطح الخاص بسير المارة مع الوضع فى الاعتبار وجود بعض المنازل بمناسيب منخفضة عن مسار الطريق.

وشدد المحافظ على جهاز السرفيس بنقل أحد مواقف السرفيس العشوائية بشارع البوهى وإعادة تخطيط الشارع لعدم إعاقه الحركة المرورية.

وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد أعمال المترو بنطاق شارع القومية العربية وأعمال تطوير الطريق والتى وجه خلالها الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة انشاء نقاط تصريف مياه الأمطار أعلى المترو وربطها بشبكات الصرف الموجودة بالطريق الواقع اسفل المحطة .

كما وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل بمجازاة مشرف النظافة المسئول عن قطاع القومية العربية مع التشديد علي شركات الجمع السكنى بالالتزام بالأعمال المسندة لها علي اكمل وجه وإدخال شركات اخري في حال الاحتياج لدعم قطاعات جديدة مشدداً على رئيس حي الوراق بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحلات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالجزيرة الوسطى مع رفع كافة أشكال التعديات على خط التنظيم بالشارع.

كما تابع المحافظ الاعمال الإنشائية الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مجمع المدارس بشارع المطار وذلك للوقوف علي نسب الاعمال الجاري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية حيث وجه المحافظ بضرورة الاسراع من وتيرة الأعمال للتشغيل وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين والتى أكد لهم أن منطقة إمبابة وحى شمال سيشهد طفرة حضارية كبيرة عقب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ فى ختام جولته، على متابعة أعمال دهان العقارات المطلة على محور الفريق كمال عامر بنطاق ارض اللواء وحى شمال والتى وجه خلالها بضرورة توحيد الوان الدهانات وتنفيذها علي أكمل وجه.

رافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمشرف علي حى شمال وشفيق جلال رئيس الهيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس واللواء أحمد السكري رئيس حى الوراق واللواء ياسر سامي رئيس حى العجوزة .

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

IMG-20230605-WA0041

IMG-20230605-WA0044

IMG-20230605-WA0039