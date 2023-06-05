"معاكسة تحولت لمشاجرة".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المطرية

أدلى المتهم بقتل أحد الأشخاص بعد تدخل الأخير لفض مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية، باعترافات تفصيلية أما النيابة العامة.

وأقر المتهم بارتكابه الجريمة باستخدام سلاح أبيض “سكين”، بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت مع أحد الجيران الذي قام بمعاكسة شقيقته، وأضاف أنه أصاب المجني عليه بالخطأ ولم يقصد قتله.

وأمرت النيابة بحبس المتهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة باستخدام سلاح أبيض بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وتلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، بطعنات سكين سددها له آخر ولاذ المتهم بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث المطرية من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الجريمة.