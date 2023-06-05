إتقان الحوسبة الآمنة: نصائح أساسية للأمان.. تعرف عليها

يشير مصطلح "الحوسبة الآمنة" إلى تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بطريقة تتوافق مع عدد من الإرشادات، لتجنب تثبيت البرامج الضارة عن غير قصد، أو الحصول على فيروس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فيما يلي ممارسات الحوسبة الآمنة الرئيسية:

قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك: بتنزيل وتثبيت كل التحديثات والتصحيحات المتعلقة بالأمان، سواء كنت تستخدم Microsoft Windows أو Apple macOS.

إذا كان لديك Windows XP Service Pack 2 أو أحدث، فيمكنك تعيين التحديث التلقائي لتنزيل وتثبيت جميع التحديثات تلقائيًا يوميًا أو شهريًا.

قم بتثبيت الحماية من الفيروسات، وتأكد من تحديثها مرة واحدة على الأقل شهريًا. استخدم مستعرض ويب آمنًا بدلًا من Internet Explorer لتصفح الإنترنت بأمان.

يمكن بسهولة وضع برامج التجسس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون علمك عند استخدام Internet Explorer.

استخدم الأجهزة أو البرامج أو كلا جدار الحماية

سيساعد جدار حماية الأجهزة في منع دخول الفيروسات المتنقلة والمتسللين عبر الإنترنت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. سيساعد جدار حماية البرامج أيضًا في إحباط المتسللين والبرامج الضارة، ولكنه سينبهك أيضًا إلى أي بيانات خروج مزعجة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لا ينصح بتثبيت البرامج المشكوك فيها

يندرج أي برنامج لا يمكن تأكيد مصدره ضمن فئة البرامج "المشكوك فيها". يجب أيضًا تجنب البرامج المجانية ما لم تكن مقتنعًا بأنها خالية من برامج التجسس. في الوقت الحاضر، تحتوي غالبية البرامج المجانية التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت على برامج تجسس سرية.

مسح محفوظات المستعرض

قد تتعرض خصوصيتك لتهديد خطير بسبب قدرة المتصفح على الكشف عن معلومات حول مواقع الويب التي تشاهدها.

تذكر مسح محفوظات المتصفح بعد قيامك بالتصفح، لتجنب الوقوع أو منع الآخرين من معرفة ما كنت تفعله عبر الإنترنت.

كن حذرًا عند النقر على الروابط المضغوطة

يتم دفع الروابط القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي. في كثير من الأحيان، هذه الروابط القصيرة ليست آمنة. لا تنقر على الروابط المرسلة إليك من قبل أشخاص أو مؤسسات لا تثق بها، أو الروابط التي تم إرسالها إليك دون أي تفسير.

لمعرفة المكان الذي سيأخذك إليه الرابط قبل النقر فوقه، يمكنك أيضًا استخدام خدمات الجهات الخارجية.

تعرف على الهندسة الاجتماعية

في بعض الأحيان يحاول الأشخاص الذين يتصرفون كأصدقاء انتزاع تفاصيل منك - بخصوصك أو بشركتك. كن حذرًا إذا بدأ الشخص في التعامل بشكل ودود للغاية وأظهر اهتمامًا بالتفاصيل التي لا يجب عليك الكشف عنها لتجنب أي هجوم على الهندسة الاجتماعية.

هناك ممارسات حوسبة آمنة أخرى يمكن استخدامها، لكن هذه القليل منها هي نصائح الحوسبة الآمنة التي تتم ممارستها بشكل شائع.