رئيس موريتانيا: موقفنا ثابت تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موقفنا ثابت تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف الرئيس الموريتانى خلال جلسة للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، اليوم، أنه يجب تعزيز العمل العربي فى مواجهة التحديات المشتركة.

وتابع الرئيس الموريتاني أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية بنت استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، وضمان استقرار الأمن، ورفع التحديات الاقتصادية والبيئية.

وأشار إلى أن منطقة الساحل التي تقع بلاده فيها تتعرض لموجة عنف وإرهاب لم تسلم لأذيتها أي دولة بالمنطقة، ولم تقتصر جهودنا في تعزيز القوات المسلحة، بل عززناها بجهود لانتشار ثقافة السلم.