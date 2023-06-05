حبس المتهمين بحيازة كمية من الحشيش بمدينة الشروق 4 أيام

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، حبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش داخل سيارة مستأجرة بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة «مستأجرة»، قيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما «كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى– 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.