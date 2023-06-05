"التضامن" تكشف كواليس اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية للإشراف على الحجاج

كشف أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، تفاصيل الاستعداد لموسم الحج، قائلاً:" أولى رحلاته 10 يونيو الحالي، أيام قليلة وسيبدأ سفر أول أفواج الحجاج".

وأضاف عبدالموجود، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "ten"، أن الوزارة من خلال حصتها المخصصة لأعضاء الجمعيات الأهلية البالغ عددهم 5250، جرى الإعداد الجيد لتنظيم شئون الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء داخل مصر، أو في السعودية، موضحًا أن كل المشرفين المرافقين للحجاج متطوعون وتم إجراء دورة تدريبية لهم، وندوات تثقيفية.

وأوضح المدير التنفيذي لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، أنه جرى اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية للإشراف على الحجاج من خلال عدة اختبارات تحريرية، و"أونلاين" سواءً على النواحي الإدارية، أو المعلومات المتعلقة بالحج، والدينية، والخاصة بموسم الحج، كاشفًا أنه تقدم أكثر من 500 مشرف تنطبق عليهم الشروط، مستكملًا أنه بعد التصفية الأولى للمشرفين، جرت مقابلة شخصية، واختبارات شفوية لكل المؤهلين للاختبارات التحريرية.