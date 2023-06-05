تامر هجرس يكشف لـ"الدستور" سر غيابه عن السينما 5 أعوام : أبحث عن أدوارى بشكل مختلف

أعرب الفنان تامر هجرس عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها على فيلمه الجديد "شوجر دادي"، الذى يعرض حاليًا بدور السينما ويواصل صدارته لإيرادات شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض، مؤكدا أنه توقع نجاح العمل فور قراءة قصة الفيلم، مرورا بمراحل التصوير وطرح الإفيشات والتريلر الرسمي للعمل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فى أرجاء الوطن العربي.

أدركت أهمية "شوجر دادى" فور قراءة قصة الفيلم

وأشار «هجرس» إلى أنه أعجب بتفاصيل الفيلم وقصته كاملة فور تواصل المخرج محمود كريم معه وقراءة العمل قائلا: بصراحة شديدة فورقراءة قصة فيلم «شوجر دادي» أدركت مدى أهمية الفيلم في الوقت الحالي، على الرغم من أنه كوميدى، ولم أعلق على أى تفصيلة فى الفيلم إلا بالإيجاب وهنا وجب الشكر للمؤلف الأستاذ لؤي السيد، الذي يقدم دائما أعمالا متفردة ومميزة وله منطقته الخاصة.

سر غياب تامر هجرس عن السينما 5 أعوام

أما عن السر وراء غيابه عن شاشة السينما منذ 5 أعوام حين مشاركته فى فيلم «الديزل»، قال «هجرس»: ابتعادي عن السينما غير مقصود نهائيا، دائما أبحث عن أدواري بشكل مختلف، فلا يهمنى وجودى بشكل مستمر ولا التواجد من أجل الظهور فقط ولا أنظر إلى مساحة الدور، قدر البصمة التى أتركها من خلال الشخصية التى أقدمها للجمهور من خلال العمل الفني، سواء على مستوى السينما أو الدراما، وفى السنوات الأخيرة عُرض علىّ أكثر من عمل لكني كنت أرفض لعدم الجودة أو القصة وغيرها، وأبحث دائمًا عن الدور المناسب الذي يضيف إلى رصيدي الفني وتكون أعمالًا هادفة وذات قيمة تستحق أن أفخر بها طيلة حياتى أمام أبنائي وجمهورى.

تفاصيل وأبطال فيلم "شوجر دادي"

يناقش فيلم "شوجر دادي" فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.