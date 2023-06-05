عضو بالتحالف الوطني يطلق مبادرة "صك الأضحية" لتوصيل لحوم الأضاحي لقرى حياة كريمة

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي مشروع "صك الأضحية" والتى تستهدف الإنابة عن المضحين فى ذبح أضاحيهم بحسب الشروط الشرعية التى أقرتها دار الإفتاء المصرية فى هذا الشأن، لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قرى مصر، خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلنت صناع الخير إنها خصصت صك الأضحية فى اللحوم البلدية البقرى بمبلغ 7500 جنيه وفى اللحوم البلدية الجاموسى بمبلغ 7 آلاف جنيه، وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 8 آلاف جنيه، فضلاً عن توافر لحوم صدقات مستوردة الكيلو بـ245 جنيها والإثنين بـ470 جنيها وإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين.

من جانبه أوضح هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة بدأت هذا العام وللعام الثاني على التوالي إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تلبية لرغبة الجمعيات القاعدية التى تتعاون معها المؤسسة فى أنشطة المؤسسة المختلفة داخل القرى الأشد إحتياجا فى أنحاء الجمهورية كون لحوم الأضاحى إحتياج ضروري للأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى المستهدفة.

وأكدت أن المؤسسة ستقوم بذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلي عصر أخر أيام التشريق، وسوف يتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع مديرياتها فى المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن دخول صناع الخير مجال الوكالة عن المضحين فى الأضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيا مع اتجاه المؤسسة لزيادة انشطتها الخيرية المتعددة لتلبية كافة الاحتباجات، بجانب تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال الوقاية من الاصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك فى عنينا وحماية مرضى القدم السكرى من بتر القدم، كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الاشد احتياج من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.

وحول المناطق التى تستهدفها صناع الخير فى توزيع لحوم الأضاحي، أوضح عبدالفتاح أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية فى كل القرى الاشد احتياجا على مستوى الجمهورية، خاصة فى المناطق الحدودية والنائية، لافتا إلى ان من بين هذه المحافظات الفيوم وسوهاج والاقصر واسوان والبحيرة وغيرها من المحافظات.