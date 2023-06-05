"هيموت من العطش".. أقوال والدة طفل توفي نتيجة صعقة بالكهرباء بالقاهرة الجديدة

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال والدة طفل توفي نتيجة صعقة بالكهرباء أثناء شربه من كولدير مياه في أحد الشوارع، وقالت والده الطفل، إنها كانت تشترى بعض الأغراض للمنزل وكان برفقتها ابنها وأثناء عودتهما للمنزل نفذت منها زجاجة المياه وظل نجلها يبكى ويقول لها “هموت من العطش” فشاهدت الكولدير محل الواقعة فطلبت منه النزول من السيارة للشرب وفور نزوله تفاجئت بصراخ الطفل وإذا به صاعق كهربي وتدخل الجيران لإنقاذه إلا أن وفاته المنية.



كان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله طفل مصاب بصعق كهربائي وتوفي أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 5 سنوات أصيب بصعق كهربائي أثناء شربه من كولدير مياه في الشارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.