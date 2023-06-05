الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاثنين

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين استقرارا في الأسواق والمحلات التجارية حيث سجلت تراوحت  الفراخ البيضاء من ٦٢ إلى ٦٣جنيها للكيلو أرض المزرعة، وتصل للمستهلك من ٧٠ إلى ٧٥ جنيها للكيلو فى الأسواق.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين 

وبلغ سعر الفراخ الساسو ٧٣ جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الفراخ البلدى ٩٠ جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض من ٨ جنيها، بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو ٩ جنيها، وبلغ سعر الفراخ أمهات بيضاء ٥٧ جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض ٩٥ جنيها فى سوق الجملة، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدى ١١٧ جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر ٩٥ جنيها..وهذه الأسعار يضاف عليها هامش ربح ومكاسب التجار وتكاليف النقل لذلك تختلف من منطقة إلى أخرى.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

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