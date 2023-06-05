نبيل دعبس يشيد بالتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين لدعمهم

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بسياسة الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم لرعاية ودعم المتفوقين.

وثمَّن دعبس التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين، مشيرًا إلى أن عدد هذه المدارس على مستوى الجمهورية يبلغ 19 مدرسة بمختلف المحافظات، ومن المقرر إنشاء مدرستين خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ مساء أمس بحضور ومشاركة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة عزيزة رجب المشرف العام علي مدارس المتفوقين بالوزارة.

وأكد دعبس في كلمته تكليف الطلاب بعمل مشروعات "Capstone" التي تمثل التطبيق العملى لما درسوه فى المواد الدراسية المختلفة، وتتناول هذه المشروعات وضع حلول للتحديات الكبرى مثل (التلوث - الزيادة السكانية وغيرها)، وهو أمر جيد جدًا لربط الأمور والمناهج النظرية بالتطبيق العملي خاصة أن ذلك يهدف لتعليم الطالب الابتكار وحل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه بالحياة الواقعية.

وقال دعبس إن تجربة مدارس المتفوقين تعد من أهم التجارب التعليمية الناجحة في مصر والذي من خلاله استطاعت المنظومة التعليمية المصرية تحقيق العديد من الجوائز العالمية وتقديم العديد من الابتكارات التي تم تبنيها من كل مؤسسات الدولة، واستطاع الكثير من طلابها حصد مراكز عالمية متقدمة حظيت بإشادة من مختلف دول العالم.

واستعرضت النائبة هبة مكرم عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقترحًا يتضمن تغيير مسمى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من "STEM" أي الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى "STEAM" أي الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات، وذلك بإضافة دراسة الفنون إلى المواد التي يدرسها الطلاب بهذه المدارس، مؤكدة أن الفن يلعب دورًا حيويًا فى تعزيز قيم العمل الجماعي والتنوع وحرية التعبير وتشجيع التعددية والتعرف على الثقافات المختلفة من خلال فنونها ومن ثم الانفتاح على العالم.