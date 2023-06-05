الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 360 طربة حشيش بالسلام

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم 360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كيلوجراما، كمية من الأيس المخدر وزنت 1 كيلوجرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، أدوات تصنيع تستخدم فى طبخ الحشيش الخام، 3 سيارات، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروت بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

الأجهزة الأمنية قسم شرطة السلام أول

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