القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 360 طربة حشيش بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم 360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كيلوجراما، كمية من الأيس المخدر وزنت 1 كيلوجرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، أدوات تصنيع تستخدم فى طبخ الحشيش الخام، 3 سيارات، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروت بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.