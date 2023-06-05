الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد صناعة النواب يتوجه لمصنع مصر إيران للغزل بالسويس

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة إلى مصنع مصر إيران للغزل والنسيج بمدينة السويس، وذلك في إطار زيارة ميدانية تجريها اللجنة لمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لتفقد حالة المصانع وحل مشاكل المصنعين.

وقال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزيارة هدفها الوقوف علي مشكلات المصانع والعمل علي حلها وذلك في اطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المصرية ولطالما كانت الصناعة هى السبيل الأهم لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية كان لزاما علينا أن نقف علي المعوقات من أجل العمل مع الحكومة علي حلها ودهم وتشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الزيارة تشمل عدد من المصانع بمحافظات القناة وتحديدا محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وتشمل لقاءات مع المحافظين والوقوف علي مشاكل كل محافظة والمصانع بها علي حدة والعمل على حلها.

والتقى وفد لجنة الصناعة، علاء الدين شوقي العضو المنتدب لشركة مصر إيران وشرح اليات العمل داخل المصنع والمعوقات التى تواجه المصنع وتؤثر على إنتاجيته. 

وشارك في الزيارة كل من معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم محمد حمدي موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب ومحمود الشامى والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.

الصناعة المصرية ه الصناعه بورسعيد والسويس دفع عجلة الاقتصاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب صناعة البرلمان

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر بعد نقله للرعاية المركزة

جهود لكشف لغز العثور على جثة شاب بالشارع فى الشروق

اعتزال "إبراهيموفيتش".. أسطورة حافلة بالخصومات الكروية والتصريحات العدائية (تقرير)

وفاة الملحن الشاب محمد النادى

إصابة 3 إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى فى أسوان

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبى من قبل الاحتلال بحق الأسير دقة