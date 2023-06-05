وفد صناعة النواب يتوجه لمصنع مصر إيران للغزل بالسويس

بدأ وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة إلى مصنع مصر إيران للغزل والنسيج بمدينة السويس، وذلك في إطار زيارة ميدانية تجريها اللجنة لمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لتفقد حالة المصانع وحل مشاكل المصنعين.

وقال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزيارة هدفها الوقوف علي مشكلات المصانع والعمل علي حلها وذلك في اطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المصرية ولطالما كانت الصناعة هى السبيل الأهم لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية كان لزاما علينا أن نقف علي المعوقات من أجل العمل مع الحكومة علي حلها ودهم وتشجيع الصناعة المصرية.



وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الزيارة تشمل عدد من المصانع بمحافظات القناة وتحديدا محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وتشمل لقاءات مع المحافظين والوقوف علي مشاكل كل محافظة والمصانع بها علي حدة والعمل على حلها.



والتقى وفد لجنة الصناعة، علاء الدين شوقي العضو المنتدب لشركة مصر إيران وشرح اليات العمل داخل المصنع والمعوقات التى تواجه المصنع وتؤثر على إنتاجيته.



وشارك في الزيارة كل من معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم محمد حمدي موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب ومحمود الشامى والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.