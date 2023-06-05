أسعار الفراخ اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سجلت 68 جنيها اليوم بدلا من 65 جنيها، ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 5 يونيو والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سعر لحم الفراخ البيضاء مابين 67.00 جنيه إلي 68.00 جنيه

سعر لحم الفراخ الساسو مابين 76.00 جنيه إلي 77.00 جنيه

سعر لحم الفراخ البلدي مابين 90.00 جنيه إلي 95.00 جنيه

سعر لحم أمهات أبيض مابين 59.00 جنيه إلي 60.00 جنيه

أسعار الدواجن في بورصة الكناني اليوم الأثنين 5 يونيو

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 250 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر39 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم نعام (مشفي) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 350 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر105 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 68 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم الفراخ الأحمر اليوم الأثنين 5 يونيو سعر70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي)اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 95 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم نعام القائم اليوم الأثنين 5 يونيو سعر120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر75جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر52 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر42.5 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر65 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر59 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم بط (مسكوفي) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأثنين 5 يونيو سعر50 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 100 جنيها للكيلو.