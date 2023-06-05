"الحج والعمرة" تدعو إلى حمل الوثائق الطبية الخاصة عند السفر لأداء مناسك الحج

دعت وزارة "الحج والعمرة" السعودية اليوم الاثنين الحجاج إلى التأكد من اصطحاب الوثائق الطبية الخاصة عند السفر لأداء مناسك الحج.

وأكدت الوزارة على ضرورة التأكد من وجود الوثائق الطبية الخاصة بالحجاج، مشيرة إلى أن هذه الوثائق ستكون ضرورية للحالات التي تعاني من مرض مزمن أو الحاجة إلى معاملة طبية خاصة أو استخدام أدوية معينة.

وكانت وزراة الحج والعمرة قد أعلنت أن أمس الأحد كان الموعد الأخير لإصدار تصاريح العمرة، وأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين سيكون يوم 18 يونيو الجاري.

كما شددت السلطات السعودية على ضرورة إستكمال التحصين ضد فيروس كورونا، منوهة إلى أن التطعيمات متاحة لحجاج الداخل عبر تطبيق «صحتي».

اللقاحات المطلوبة لموسم الحج 2023

وطالبت السلطات السعودية الحجاج بضرورة أخذ اللقاحات من الوقت الحالى وحتى ما قبل بدء مناسك الحج بعشرة أيام.

وبالنسبة للحجاج المصريين، فوفقاً لما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن وزارة الصحة، ينبغي على الحجاج المصريين استكمال جرعات التحصين ضد فيروس كورونا، فضلاً عن التطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.

بدء موسم الحج خلال أسبوع

وتبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال الحجاج من خارج المملكة، اعتباراً من بداية شهر ذي القعدة المقبل، أي بعد نحو أسبوع، على أن يكون اليوم الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد لرحلات الحج 2023، التي تستقبلها المملكة لأداء المناسك.

أما عن بدء مغادرة الحجاج بعد أداء مناسك الحج، فقد حددت المملكة أول موعد لمغادرة الحجاج في الرابع عشر من شهر ذي الحجة، على أن تستمر مغادرة الحجاج حتى 15 محرم.