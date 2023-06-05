وزارة العمل تعلن تنفيذ برنامج التوعية بالإسعافات الأولية بالقاهرة وأسيوط

أعلنت وزارة العمل تنفيذ البرنامج الثالث على التوالي بمقر شركة بتروجيت بعنوان "الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين" من خلال فرع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحدة أسيوط، وكذلك المرور على قاعات التدريب ومتابعة مجريات سير التدريب فى المركز بالقاهرة والاستماع إلى آراء و مقترحات المتدربين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالعملية التدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتفعيل دور المركز ووحداته فى هذا المجال والعمل على الوقوف على نقاط القوة والعمل على تقويتها ونقاط الضعف والعمل على معالجتها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من الكيميائى أشرف مرزوق معاون وزير العمل والمشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، نوه فيه بأنه للأسبوع الثانى وتأكيدا عى دور المركز القومى فى رفع الوعى الوقائى ونشر ثقافة للسلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى، تم تنفيذ البرنامج الثالث على التوالى بمقر شركة بتروجيت من خلال فرع المركز باسيوط ، موضحًا أن الجلسة الافتتاحية كانت بعنوان “التعريف بالإسعافات الأولية والحروق وأنواعها”، كما أن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى أسلوب حياة فمن حق كل إنسان أن يحيا فى سلامة وصحة جيدة، فهى تلعب دورا مهما فى توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر لكل عامل بالإضافة لزيادة الإنتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومى، وذلك من خلال خفض معدلات الإصابة بالأمراض المهنية وإصابات العمل والحوادث الجسيمة والحفاظ على الأيدي العاملة والمنشأة.

وأضاف معاون الوزير ، أنه فى إطار توجيهات وزير العمل بالمتابعة المستمرة لمجريات العمل للوقف على نقاط القوة والعمل على تقويتها ونقاط الضعف والعمل على معالجتها، حيث قام بالمرور على قاعات التدريب ومتابعة مجريات سير التدريب فى المركز والاستماع إلى آراء ومقترحات المتدربين فى البرامج المقدمة بالمركز ومدى رضائهم عن الأداء المقدم لهم ، كما أثنى المتدربين على المستوى العملى المقدم لهم من خلال المدربين، وأشادوا بأسلوب التعامل المقدم لهم من خلال القائمين على العملية التدريبية من المنسقين وفريق عمل الإدارة المركزية للتدريب.

ووجه المشرف على المركز بضرورة إجراء الصيانة الأزمة لأجهزة التكيف بكافة قاعات التدريب وتهيئة كافة السبل التى تسهل عملية التدريب لتحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة بالمركز .

برنامج التوعية بالإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين

برنامج التوعية بالإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين

برنامج التوعية بالإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين