الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

النساء الأكثر إصابة.. أطعمة تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية

صحة القلب
صحة القلب

تشير الإحصائيات إلى أن أمراض القلب تعد من أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة في جميع أنحاء العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فوفقًا لأخر الإحصائيات فقد توفي نحو 17.9 مليون شخص بسبب أمراض القلب في عام 2016.

كما أوضحت الإحصائيات أن الوفيات الناجمة عن أمراض القلب تتزايد في الدول النامية بسبب زيادة معدلات السمنة وارتفاع ضغط الدم والتدخين ونمط الحياة غير الصحي.

يعاني النساء بشكل خاص من مضاعفات صحية جراء أمراض القلب، حيث أن النساء أكثر عرضةً للوفاة دون سابق إنذار بنسبة أعلى من الرجال، حيث تظهر الإحصائيات أن من بين العوامل التي ترتبط بالإصابة بأمراض القلب الكوليسترول العالي، ضغط الدم العالي، السمنة، نمط الحياة غير الصحي.

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في تحسين صحة القلب والشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ففي السطور التالية يسلط خبراء التغذية بموقع "eatingwell" الضوء على بعض الأطعمة المفيدة للقلب.

الأسماك الدهنية: 

مثل السّلمون والتونة والسردين والماكريل، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل من التهابات القلب وتخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الدم.

الخضراوات الورقية: 

تعتبر السبانخ والكرنب واللفت من أشهر الخضروات الورقية، فهي تحتوي على فيتامين ك، وهو فيتامين يحمي الشرايين ويعزز تخثر الدم، كما تحتوي على نترات غذائية، وهي مواد تخفض ضغط الدم وتحسن وظائف الأوعية الدموية.

الحبوب الكاملة: 

الشعير والشوفان والقمح، فهي تحتوي على ألياف غذائية تقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، كما تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات ب، وهي عناصر مهمة لصحة القلب.

الأفوكادو:

يحتوي على دهون صحية غير مشبعة تزيد من مستوى الكوليسترول الجيد في الدم، كما يحتوي على بوتاسيوم، وهو عنصر يساعد في تنظيم ضغط الدم.

الزيتون وزيته: 

فهما يحتويان على دهون صحية غير مشبعة وحمض الفوليك، وهو حمض دهني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

الفاصوليا:

تحتوي على ألياف غذائية تساعد في التحكم بمستوى سكر الدم، كما تحتوي على فولات، فهو نوع من فيتامين ب يساعد في منع تراكم حامض "هوموسستئین"، وهو حامض أمینی يزید خطر إصابة المرء بأمراض قلبیة.

البروكلی:

يحتوي على فيتامين ك ومضادات أكسدة تحمي الشرايين من التهابات وتصلب، كما يحتوي على سلفورافان، وهو مادة تساعد في تفعيل الجينات المسئولة عن تنظيم الضغط الشرياني.

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