75 دقيقة.. القائم يحرم الوداد من تقليص الفارق وكهربا يهدر فرصة الهدف الثالث

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والوداد ومازالت النتيجة هي تقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الوداد قد بدأ الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 48 تسديدة خطيرة أخرى من زهير المترجي من يسار منطقة الجزاء لصالح الوداد في الشباك الخارجية لمرمى الأهلي.

في الدقيقة 50 تصويبة بعيدة المدى من أيمن الحسوني من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك الوداد البيضاوي المغربي.

جاء الهدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة بعد كرة طولية من محمد هاني أخطأ يوسف المطيع حارس الوداد في تقديرها، قبل أن تصل إلى حسين الشحات الذي مرر إلى كهربا وسددها في المرمى.

في الدقيقة 66 حسين الشحات يسدد من خارج منطقة الجزاء والكرة تصل سهلة لحارس الوداد.

في الدقيقة 69 فرصة خطيرة للوداد بعد تصويبة من يحيى عطية الله من على حدود منطقة الجزاء لصالح الوداد لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى مصطفى شوبير.

في الدقيقة 72 فرصة للأهلي، تاو يراوغ مدافع الوداد يمين منطقة الجزاء ويمرر لكهربا الذي يسدد في يد حارس الوداد؛ ليمنع فرصة خطيرة للأهلي.