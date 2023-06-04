عادل عبدالغفار: التعليم لم يعد مجرد الالتحاق بالجامعة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن قطاع التعليم العالي يعد أحد القطاعات المهمة التي حظيت باهتمام من القيادة السياسية، تخطيطًا وتنفيذًا ومتابعة.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن كل مؤسسات الدولة المصرية دعمت ملف التعليم العالي لكي نرى نتيجة ذلك.

عبدالغفار: كل الجامعات المصرية أسهمت فى مبادرة "حياة كريمة" وحملات محو الأمية

وأشار إلى أن الجامعة المصرية دورها خدمة المجتمع وهى منفتحة على المجتمع المحيط، مؤكدًا أن كل الجامعات المصرية أسهمت في مبادرة "حياة كريمة" وحملات محو الأمية، متابعًا: "الجامعات بالتعاون مع الهيئة أسهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في محو أمية مليون مواطن، بالإضافة إلى حملات التوعية وحملات الطب البشري وطب الأسنان والبيطرية وغيرها".

وأكد عبدالغفار أن التعليم لم يعد فقط مجرد أن الطالب يلتحق بالجامعة ويحصل على تعليم أكاديمي، مشيرًا إلى أن المسألة أكبر من ذلك بكثير.