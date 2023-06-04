الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل عبدالغفار: التعليم لم يعد مجرد الالتحاق بالجامعة

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن قطاع التعليم العالي يعد أحد القطاعات المهمة التي حظيت باهتمام من القيادة السياسية، تخطيطًا وتنفيذًا ومتابعة.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن كل مؤسسات الدولة المصرية دعمت ملف التعليم العالي لكي نرى نتيجة ذلك.

عبدالغفار: كل الجامعات المصرية أسهمت فى مبادرة "حياة كريمة" وحملات محو الأمية

وأشار إلى أن الجامعة المصرية دورها خدمة المجتمع وهى منفتحة على المجتمع المحيط، مؤكدًا أن كل الجامعات المصرية أسهمت في مبادرة "حياة كريمة" وحملات محو الأمية، متابعًا: "الجامعات بالتعاون مع الهيئة أسهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في محو أمية مليون مواطن، بالإضافة إلى حملات التوعية وحملات الطب البشري وطب الأسنان والبيطرية وغيرها".

وأكد عبدالغفار أن التعليم لم يعد فقط مجرد أن الطالب يلتحق بالجامعة ويحصل على تعليم أكاديمي، مشيرًا إلى أن المسألة أكبر من ذلك بكثير.

التعليم الحياة اليوم حياة كريمه حملات محو الأمية الجامعة المصرية الدكتور عادل عبد الغفار

الأكثر قراءة

5 جنيهات تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الأحد بنهاية التعاملات المسائية

حبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالمطرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السخنة خلال مايو 2023

إصابة عامل وطالب فى حادث تصادم بمحور 26 يوليو

فاضل الزغبي يكشف أهم العوامل التي ساعدت على انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)