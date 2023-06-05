كل ما تريد معرفته عن مسابقة ملكة جمال الأناقة 2024 وشروط التقديم

فتحت مسابقة ملكة جمال الأناقة في موسمها التاسع لعام ٢٠٢٤، أبوابها للتقديم، فالأناقة هى الرقي والسمو إذا كنتي تتمتعي بهذه الصفة ولديكي عقلية مفكرة وطموحة يمكن أن يكون لديكي فرصتك لتكوني ملكة جمال مصر للأناقة لعام 2024.



شروط التقديم للمسابقة:

لا يقل الطول عن 165 سم

الوزن مناسب مع الطول وفقا للمعايير الدولية

السن من 16 إلى35 سنة

حاصلة على مؤهل عالي أو طالبة جامعية أو في مدرسة لغات

تجيد اللغة الإنجليزية

لديها مشروع سياحي تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر

لديها مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية

حسن المظهر واللباقة وتجيد الحديث ولديها موهبة

نشطة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي

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وأعلن رئيس المسابقة محمود نجاح، أن هذا الموسم سيضم أكثر من لقب ومنهم ملكة جمال الأناقة للمراهقين، ملكة جمال مصر للسياحة (ستحصل على هذا اللقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر للأناقة)، ملكة جمال مصر للسياحة للمراهقين، ملكة جمال الأناقة للياقة، وملكة جمال الأناقة للنخبة.



سيتضمن الحفل فعاليات ملكة جمال مصر للستينيات (العصر الذهبي)، حيث ستقوم كل متسابقة باختيار شخصية من حقبة الستينات وتصميم فستان مستوحى من تلك الشخصية ومن ممثلات هذه الحقبة (نادية لطفي، سعاد حسني، فاتن حمامة، هند رستم…)، والمتسابقة التي تحصل على أفضل تصميم ستحصل على لقب ملكة جمال مصر للستينيات.

وقال محمود نجاح في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إننا ما زلنا في ثاني أيام التقديم ويصعب في الوقت الحالي حصر عدد الفتيات التي ستقدم، لكن نحن متوقعين أن يكون عددهم ٧٠٠ متسابقة.

تبدأ المرحلة الأولى من خلال تصفيات عبر السوشيال ميديا وهل تتوفر فيهم الشروط المعلن عنها كما أن هذه السنة فقط تم فتح باب التقديم من سن ١٦ سنة وهذا استثنائي، أما النهائي سيكون في سبتمبر المقبل.

وأكد أن هناك العديد من الأسئلة التي تطرح على الفتيات في أول مقابلة لكن أهم شيء هو الحديث معها للتأكد من مخارج حروفها وصورتها والمدرسة أو الجامعة، وفي المرحلة الثانية هناك تدريبات على الثبات الانفعالي الوقوف على المسرح فن الاتيكيت من خلال مدربين متخصصين على أعلى مستوى، وكل ذلك سيتم داخل مصر.