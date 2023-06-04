إدموند غريب: رفع سقف الدين الأمريكي سيمنح الدولار قوة في المستقبل القريب

قال إدموند غريب، باحث في الشئون الأمريكية، إن الاتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي سيمنح الدولار قوة في المستقبل القريب، لأنه إذا لم يكن هناك توصل لاتفاق مع مجلس الشيوخ، يكون هناك تداعيات على أسواق المال والبنوك، وهناك خشية من انهيار بعض البنوك في الفترة المقبلة.

مجرد الوصول لاتفاق سيمنح الحكومة الاتحادية والحزبية فرصة لدفع المستحقات

وأضاف خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مجرد الاتفاق وموافقة الجانبين على الاستمرار بالإنفاق ورفع سقف الدين يمنح الحكومة الاتحادية والحزبية الفرصة على الاستمرار لدفع المستحقات والنفقات التي تدفعها الحكومة وسداد الديون.

وأشار إلى أن المشكلة الأكبر أن هناك 32 تريليون دولار حجم الديون الأمريكية، والدخل الأمريكي 23 تريلون دولار سنويًا وتشمل الدخل العام والخاص.