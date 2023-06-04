الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

21 يونيو.. حفل بلاك تيما "SoldOut Music" على منصة "Watch it"

واتش إت
واتش إت

أعلنت منصة "Watch it" الإلكترونية عن عرضها حفل بلاك تيما من خلال برنامج “SoldOut Music” يوم 21 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

 

جدير بالذكر أن تجربة Sold Out تعد هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروضا ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة، في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار، وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy، وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

SoldOut Watch ٢١ يونيو بلاك حفل بلاك تيما تيم ١ يونيو

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