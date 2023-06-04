الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق التنمية الحضرية: نحافظ على النسيج العمراني في تطوير القاهرة التاريخية

إيهاب الحنفي
إيهاب الحنفي

قال إيهاب الحنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، إن القاهرة التاريخية هي تراث عالمي ولها قيمة كبيرة في اليونسكو وتم تسجيلها فيه من عام 1979.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أن القاهرة التاريخية تتضمن آثار وتراث عمراني وحرف، مؤكدًا أنه يتم الحفاظ على النسيج العمراني الموجود والحواري خلال إعادة إحياء القاهرة التاريخية. 

المناطق التي تتضمنها المرحلة الأولى للمشروع

وتابع الحنفي أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن خمس مناطق، وهم “الحاكم بأمر الله، ودرب اللبانة، وباب زويلة، والحسين، والدرب الأحمر”، لافتًا إلى أن المنطقة الخربة والفضاء فقط هي التي يتم بناء إنشاءات حديثة بها، ولكنها تكون على نفس طراز القاهرة القديمة كما لا يتم هدم مباني فيها.

وأكد أن الأنشطة التي لا تتناسب مع القاهرة التاريخية القديمة أقيم لهم منطقة كاملة للخدمات ونقلهم إليها مثل مصانع الأخشاب والألومنيوم، مشيرًا إلى أن تعاون مؤسسات الدولة سبب نجاح الإنجازات التي تتم. 

صندوق التنمية الحضرية القاهرة التاريخية النسيج العمراني المرحلة الأولى للمشروع الحسين

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