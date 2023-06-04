كاتب صحفى: زيارة الرئيس الموريتانى للقاهرة تدل على تعميق العلاقات

علق الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة "الأهرام" على زيارة الرئيس الموريتاني إلى القاهرة، قائلًا إن الزيارة مهمة جدًا في ظل العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الحالي، كما أنها تدل على تعميق العلاقات بين البلدين.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تنسق مع العديد من الدول العربية؛ للسيطرة على الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة حاليًا.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في المؤتمر الصحفي، اليوم، إنه تمت مناقشة العديد من الأمور التي تخص المنطقة العربية، وأهمها الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات في القريب العاجل لإنهاء الصراع، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان والعمل على تهدئة الأوضاع هناك، وأيضًا القضية الفلسطينية.

عفيفي: مصر تسعى بكل إمكانياتها لتطوير وتنمية إفريقيا

كما أكد الكاتب الصحفي، أن مصر تسعى بكل إمكانياتها من أجل التطوير والتنمية داخل القارة الإفريقية، متابعًا: "الزيارة مهمة وجاءت في توقيت مهم للمنطقة العربية والإفريقية".

وتابع: "هناك تنسيق سياسي بين مصر وموريتانيا وهذا أمر مهم جدًا لتوحيد الرؤى والأفكار بين الدولتين، بالإضافة إلى تنسيق العمل في المجالات السياسية المشتركة للوصول لحل النزاعات في الدول العربية".