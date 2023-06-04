افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، منذ قليل، في افتتاح جامع الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعماره، والذي افتتحه فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مولين أَشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ ببرلمان جمهورية كازاخستان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة، والأزهر وجمهورية كازاخستان، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، والدكتور أبوبكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

وعقب الافتتاح قام الحضور بجولة داخل الجامع لتفقد الأعمال التي تم تنفيذها خلال مشروع الترميم، كما استمعوا إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن مشروع الترميم، وتاريخ الجامع وعناصره المعمارية الفريدة.

واستهل عيسى كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بافتتاح مسجد "الظاهر بيبرس البندقداري" بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه، واصفًا المسجد بأنه أيقونة العمارة المملوكية في مصر، مؤكدا الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة المصرية بملف الآثار وخاصة الآثار الإسلامية.

كما حرص وزير السياحة والآثار على توجيه الشكر لكل من ساهم في ترميم هذا المسجد، باعثا برسالة للشعب الكازاخي رحب خلالها بوجودهم في مصر موجها لهم الدعوة لزيارة هذا الصرح، لافتا إلى أن هناك 6000 كازاخي قاموا بزيارة مصر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر زيارة ما يقرب من 350 ألفا إلى 400 ألف كازاخي هذا العام.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لكل من ساهم في ترميم وإعمار هذا المسجد العريق ذو الأهمية الأثرية، والتاريخية، والدينية، والسياحية، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف، وشركة المقاولون العرب، وزملائه من المجلس الأعلى للآثار على ما قاموا به من مجهودات حثيثة وحرصهم وتعاونهم المثمر للانتهاء من مشروع الترميم؛ لنشهد اليوم افتتاح المسجد من جديد.



وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس اليوم يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتاريخها وحاضرها ومساجدها الأثرية، ففي عام واحد تم تطوير مسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، لافتا إلى أن افتتاح هذا المسجد رسميا اليوم يأتي بعد نحو 225 عاما من الإغلاق لم يكن فيها الجامع يؤدي دوره كمسجد، حيث استخدم كقلعة حربية ثم مصنع للصابون ثم مخبز ومذبح.

وأضاف أن تكلفة مشروع ترميم المسجد بلغت نحو 237 مليون جنيه مصري، ساهم فيها الجانب الكازاخي الشقيق بنحو 4,5 مليون دولار عام 2007، بما يعادل نحو 27 مليون جنيه مصريا في حينه، كما ساهمت وزارة الأوقاف بنحو 60,500 مليون جنيه مصري من مواردها الذاتية ونحو 150 مليون جنيه مصري من وزارة السياحة والآثار من بين مواردها الذاتية، ودعم الدولة المصرية من وزارتي المالية والتخطيط.

كما أعلن أن صلاة الجمعة هذا الأسبوع سيتم بثها من جامع الظاهر بيبرس.

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