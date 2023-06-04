المطربة جنات نجمة يونيو على محطة إذاعة راديو إنرجي

أعلنت إذاعة راديو إنرجي عن استضافتها للمطربة جنات لتكون نجمة يونيو الجاري، ومن المقرر استضافتها بنهاية الشهر.

وتكشف جنات خلال اللقاء المقرر إذاعته بنهاية الشهر الجاري عن أعمالها الفنية الجديدة، وكواليس أحدث أغنياتها كأنك سكر، والتي حققت نجاحا جماهيريا فور طرحها منذ أيام، كما تكشف عن العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية.

يذكر أن أخر ألبومات المطربة جنات الغنائية بعنوان “أنا في انتظارك” وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.