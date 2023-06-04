أشهر الأمراض المزمنة.. أسباب وأعراض مرض السكري وأحدث العلاجات

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة طويلة الأمد تؤثر على كيفية تحويل جسمك للطعام إلى طاقة، حيث يعتبر من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم.

يقسم جسمك معظم الطعام الذي تتناوله إلى سكر (جلوكوز) ويطلقه في مجرى الدم. عندما يرتفع مستوى السكر في الدم ، فإنه يشير إلى قيام البنكرياس بإفراز الأنسولين. يعمل الأنسولين كمفتاح للسماح بدخول السكر في الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة.

مع مرض السكري، لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو لا يمكنه استخدامه كما ينبغي، فعندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين أو تتوقف الخلايا عن الاستجابة للأنسولين، فإن نسبة السكر في الدم تبقى في مجرى الدم، وبمرور الوقت يمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى، وفقًا لما ذكره موقع " cdc".

ما هي أسباب وأعراض مرض السكري؟

مرض السكري هو اضطراب يحدث عندما لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري وهما النوع الأول والنوع الثاني، ففي النوع الأول، يتعطل جهاز المناعة ويهاجم خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن نقل الجلوكوز إلى الخلايا.

وفي النوع الثاني، تفقد خلايا الجسم حساسيتها للأنسولين أو يقل إفرازه من البنكرياس، الأمر الذي يساهم في تفاقم المرض وحدوث عواقب وخيمة.

أوضح الأطباء، أن أسباب مرض السكري غير معروفة بالتحديد، لكنها قد تتضمن عوامل وراثية، بيئية، مناعية أو نمط حياة غير صحي، كما تختلف أعراض مرض السكري قد تختلف باختلاف نوعه وشدته، لكنها قد تشمل العطش والجفاف بسبب فقدان السوائل عبر التبول المتكرر.

كما أن فقدان الوزن بدون سبب معروف بسبب استهلاك الجسم للدهون والبروتينات كمصادر بديلة للطاقة، والتعب والضعف بسبب عدم حصول الخلايا على طاقة كافية من الجلوكوز.

أشار الأطباء أن الجوع المستمر أحد علامات الإصابة بمرض السكري، بسبب عدم اشباع مستقبلات الجوع في المخ نتيجة نقص الجلوكوز في الخلايا.

الإصابة بالقروح والعدوى بشكل متكرر أو بطء شفائها بسبب تأثير ارتفاع مستوى الجلوكوز على جهاز المناعة والدورة الدموية، فإذا كنت تلاحظ أي من هذه الأعراض على نفسك أو طفلك، فمن المستحسن استشارة طبيب لإجراء فحص لمستوى الجلوكوز في الدم لتجنب المضاعفات الخطيرة.

التطورات الحديثة في علاج مرض السكري:

التطورات الحديثة في علاج مرض السكري تشمل استخدام الخلايا الجذعية لإنتاج خلايا بيتا المسؤولة عن إفراز الأنسولين في البنكرياس، وحمايتها من هجوم جهاز المناعة.

كما أن إجراء عملية تحويل مسار المعدة لمرضى السكري من النوع الثاني المصابين بالسمنة من العلاجات الحديثة لمرض السكري، حيث تساعد على خفض وزنهم وتحسين استجابتهم للأنسولين.