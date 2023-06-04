وزير الرياضة يطمئن على استعدادات المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للاطمئنان على استعدادات سفر المنتخب الأول إلى المغرب لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

كما اطمأن وزير الشباب والرياضة على استعدادات سفر المنتخب الأوليمبي إلى المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع منتخب غينيا، يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل بالمغرب.