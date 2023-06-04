الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الكرملين حذر من تسليم "كييف" صواريخ بعيدة المدى

صواريخ
صواريخ

حذر الكرملين من تسليم الغرب "كييف" صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر أو أكثر، معتبرا ذلك أمرا سيزيد من حدة التوتر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت السلطات الروسية، أمس السبت، عن أن فرنسا طرف نشيط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قائلة: "فرنسا يصعب تصنيفها دولة محايدة يمكنها أن تدّعي دور الوسيط".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أنه لم يعد بإمكان باريس القيام بذلك، لأنها طرف نشط في هذا الصراع، ومشارك من جانب أوكرانيا، مؤكدًا ضرورة محاسبة فرنسا على ذلك.

الكرملين كييف الغرب صواريخ القاهرة الإخبارية

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