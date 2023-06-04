انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" في البحيرة

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" ضمن مبادرة "أيامنا أحلى"، التي سيتم تنفيذها من خلال إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة، خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بقاعة مجلس القرية في الحجناية بدمنهور.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه يتم تنفيذ فعاليات المرحلة الأولى في الفترة من ٤ - ٨ / ٦ / ٢٠٢٣ م، بإدارات "دمنهور - أبو حمص - شبراخيت - أبو المطامير - الرحمانية - رشيد - التحرير - غرب النوبارية".

وجه الأستاذ الدكتور هاني جميعة الشكر لجميع العاملين في إدارة تنظيم الأسرة على مجهوداتهم المتنوعة، في قوافل الصحة الإنجابية والتوعوية الخدمية، والحملات والمبادرات المختلفة، وأعرب سيادته عن خالص تقديره لكل من يعمل بضمير وإخلاص وخاصة في مجال تنظيم الأسرة، الذي يحتاج لجهود غير عادية في الإقناع للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن حملة "حقك تنظمي" تم انطلاقها لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، من أجل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة، وحرصًا على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع.

كما أكد وكيل وزارة الصحة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.