أبرزها غسل الأنف بمحلول.. روشتة طبية للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية

شهدت محافظات مصر خلال الأسبوع الماضي، تقلبات جوية وتغير في حالة الطقس ودرجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع المحلوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلًا على مختلف الأنحاء.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة الإجراءات الوقائية والصحية حفاظاً على صحتهم وصحة أسرتهم، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل التي يبحث عنها الكثير تشمل روشتة طبية للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية.

روشتة طبية للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية