الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها غسل الأنف بمحلول.. روشتة طبية للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية

التقلبات الجوية
التقلبات الجوية

شهدت محافظات مصر خلال الأسبوع الماضي، تقلبات جوية وتغير في حالة الطقس ودرجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع المحلوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلًا على مختلف الأنحاء.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة الإجراءات الوقائية والصحية حفاظاً على صحتهم وصحة أسرتهم، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل التي يبحث عنها الكثير تشمل روشتة طبية للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية.

روشتة طبية للمواطنين للوقاية من التقلبات الجوية

  • غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتِقليل الإفرازات.
  • التخلص من مسببات التهيج والحساسية.
  • شرب كمية كافية من المياه يوميا.
  • وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.
  • تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.
  • تجنب التعرض للطقس والتقلبات الجوية خارج المنزل لأنه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل أو أجزاء منه على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
  • تحديِد وقت الخروج في الطقس غير المستقر أو الممطر أو العاصف.
  • الانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعتها باستمرار والحرص على ارتداء ملابس مناسبة.
  • ارتداء الكمامات لأنها تحمي من الأتربة وعدوى الفيروسات التنفسية ويجب ارتدائها في الأماكن المزدحمة.
  • غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.
  • يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية.
  • تناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس غير المستقر.
  • يجب ارتداء الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة خارج المنزل.
  • الحرص على حماية الأطفال من الطقس غير المستقر.
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