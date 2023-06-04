الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل إطلاق حملة مجانية موسعة للاهتمام بالصحة النفسية للمرأة (فيديو)

إطلاق حملة مجانية
إطلاق حملة مجانية موسعة للاهتمام بالصحة النفسية للمرأة

قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن وزارة الصحة أطلقت حملة مجانية موسعة للاهتمام بالصحة النفسية للمرأة في 22 محافظة، تحت شعار "نفسيتك أولا" والتي تقدم خدماتها للمواطنين خلال 3 أشهر.

وأشارت العطار عبر مداخلة على قناة TeN، اليوم، إلى أن هذه الحملة تأتي بعد تنظيم الوزارة ورش تدريبية، والتي حضرها حوالي 100 مشارك، بينهم أطباء من مختلف التخصصات، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيين اجتماعيين، وفقا للمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن الحملة تهدف إلى التوعية بالاضطرابات النفسية التي تحدث للسيدات، وكيفية التشخيص المبكر وإعطاء المشورة، وتوجيه السيدات التي تستدعي حالتهن لتلقي الخدمة الطبية النفسية المتخصصة.

المرأة تعد نصف المجتمع

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية بالقومي للصحة النفسية، أن الصحة النفسية جزًء لا يتجزأ من الصحة العامة، حيث إن المرأة تعد نصف المجتمع، وذلك لأنها الأم والأخت والشريك في صنع القرارات التنموية للمجتمع، من المهم التمتع بصحة جيدة لرفع جودة الحياة.

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