"في ذكرى ميلاد الساحر".. أعمال ترك محمود عبد العزيز بصمة بها

تحل اليوم ذكرى ميلاد ساحر السينما المصرية الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذي اشتهر بتجسيد العديد من الأدوار المختلفة والصعبة التي استطاع أن يترك بها بصمة.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاده اليوم الأحد 4 يونيو، نقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز أعماله الفنية التي حققت شهرة ونجاح كبير:

فيلم الساحر

يعتبر فيلم الساحر للفنان محمود عبد العزيز ضمن الأفلام الجريئة التي قدمها خلال مشواره الفني، وتم عرض الفيلم خلال عام 2001، وناقش خلاله أضرار تقييد حرية الأبناء من قبل الآباء، والفيلم كتابة سامي السيوي، وإخراج رضوان الكاشف، وشاركه البطولة الفنانة منة شلبي التي كانت وجه جديد حينها وسلوى خطاب.

فيلم سوق المتعة

ويعد فيلم سوق المتعة ضمن مجموعة أفلام الفنان محمود عبد العزيز التي حققت شهرة ونجاح، ودارت قصته حول مواطن يدعى أحمد حبيب، يتم الزج به داخل السجن بتهمة حيازة مواد مخدرة بالمطار، وهو لا دخل له بها، والفيلم رومانسي وكوميدي، من تأليف وحيد حامد وإخراج سمير سيف، وشاركه البطولة فاروق الفيشاوي والنجمة إلهام شاهين.

فيلم الكيت كات





أما فيلم الكيت كات يعد من أشهر أفلام محمود عبد العزيز، حيث احتل المرتبة 24 بقائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، والفيلم يقدم قصة الشيخ حسني الضرير، الذي يواجه الحياة ويعاني من مشكلة مع ابنه، والفيلم كتابة وإخراج داوود عبد السيد، وشاركه البطولة شريف منير الذي كان وجه جديد حينها ونجاح الموجي.

فيلم أبو كرتونة

فيلم كوميدي حول شركة إدارتها فاسدة، قدمه الفنان محمود عبد العزيز وحقق به نجاح كبير، وعرض الفيلم عام 1991، إخراج محمد حسيب، وشاركه البطولة النجم حسن حسني، والفنانة سماح أنور والفنانة سعاد نصر.

فيلم الكيف

وفيلم الكيف من أشهر أفلام الفنان محمود عبد العزيز، ويعد من أيقونات السينما المصرية، كما ناقش الفيلم تجارة المخدرات، والفيلم إخراج علي عبد الخالق، وشاركه البطولة يحيى الفخراني، وتم عرضه عام 1985.

مسلسل رأفت الهجان

يعتبر مسلسل رأفت الهجان للفنان محمود عبد العزيز لا زال يحصل على نسب مشاهدة عالية، حيث يعد هذا المسلسل من أكثر المسلسلات تأثيرًا على جمهور محمود عبد العزيز، فيقدم من خلالة ملحمة وطنية في ملف المخابرات المصرية عن سيرة الجاسوس المصري رفعت على سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، قدم العديد للوطن حينها.