الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. خطة وبرامج دعم لتحسين مستوى الطلاب بالوادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم في محافظة الوادي الجديد، على الاستعداد والتجهيز لخطة  وبرامج دعم عاجلة للطلاب دون المستوى ومن لهم حق دخول الدور الثاني بسنوات النقل والشهادة الإعدادية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل التعليم بالمحافظة مع مديرى الإدارات التعليمية  عبر "الفيديو كونفرانس" وإدارات التعليم ( الابتدائى- الإعدادى- الثانوى ) وموجهى عموم المواد الأساسية وموجهى الأوائل بالإدارات التعليمية 
يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لامتحانات الدور الثانى لسنوات النقل والشهادة الإعدادية
من منطلق الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسى .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب دون المستوى فى ضوء نتائج الدور الأول كل مادة على حدة، والعمل على تحسين المستوى من خلال مجموعات تقوية لدعم الطلاب بجميع الادارات التعليمية. فضلا عن الوقوف على كافة المشكلات الاجتماعية لدى الطلاب ورصدها ووضع خطة علاجية محكمة للوصول إلى نتائج مشرفة.
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الحضور بضرورة الاستمرار فى تقديم الأفضل لخدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة وخدمة طلاب المحافظة بجميع المراحل

وفي سياق اخر ترأس سيد عبد العزيز عطية  وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة .

جاء ذلك لمتابعة سير عمليات امتحانات شهادة  الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022- 2023م .
حيث يجرى التواصل اللحظى مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ومتابعة تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي بقوة لأى تجاوزات او محاولات للغش واتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين

ووجه وكيل التعليم بضرورة التعاون والتكاتف، وتضافر كافة الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط وتذليل كافة العقبات إن وجدت من أجل عملية إمتحانية يسودها الهدوء والإنضباط

وكيل التعليم الوادي الجديد الإستعداد والتجهيز لخطة علاجية للطلاب دون المستوى الدور الثانى بسنوات النقل الفيديو كونفرانس تحديد نقاط الضعف والقوة مجموعات تقوية

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