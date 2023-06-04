"الرياضة" و"مودة لتطوير مساجد آل البيت" يطلقان أول برنامج تثقيفي لأطفال مراكز الشباب

أطلق قطاع التنمية المجتمعية بمؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ أول برنامج تثقيفي لأطفال مراكز الشباب، وكانت أول محطة مركز شباب الإمامين والتونسي، الذي يخدم قاطني مناطق الإمامين والخليفة والقلعة والسيدة عائشة، لا سيما وأعمال التطوير الضخمة التى تقوم بها الآن مؤسسة مودة لمسجد عروس آل البيت "السيدة عائشة"، وذلك اتساقاً مع استراتيجياتها بأن الإنسان دائماً قبل البنيان.

جاء تنفيذ هذا البرنامج التثقيفي التنموي الموسع بعد تنسيق ودعم من قبل مسئولي وزارة الشباب والرياضة، بالإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومديرية الشباب والرياضة لمحافظة القاهرة.



وجاءت أول زيارة ميدانية لمجموعة من الأطفال رفقة أسرهم باعتبارهم عنصر أساسي في تحقيق الأهداف المرجوة وضمن الشرائح المستهدفة أيضا في ملف التنمية الواسع إلى متحف القوات الجوية المصرية والذي يعد صرح تاريخي وثقافي متكامل يمتلك بين جنباته ليس فقط معرض الطيارات المتنوعة وتاريخها وأعمالها وقصص وأساطير عن سلاح الجو المصري وأبطاله وحسب وإنما أيضاً لما يمتلكه من أدوات عصرية قادرة أن تحاكي وتضع رواده داخل الحدث بالإضافة إلى نخبة من المرشدين على قدر كبير من الإحترافية فى توصيل ما يمتلكه هذا الكيان الكبير من معلومات لا سيما إلى الأطفال.



في كلمته، أثنى اللواء مجدي دويدار مدير متحف القوات الجوية المصرية، على هذه الزيارة وأعلن دعم المتحف الكامل لهذا البرنامج ولجميع المساعي التي من شأنها أن تبني الطفل المصري بناءاً ثقافيا وفكرياً سليماً والذي هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة المصرية، مشيرا إلى تعظيم الانتماء إلى الأوطان يبدأ من عند الطفل حال وعيه بقيمة وطنه وما يمتلكله من مقومات وما يقدم له من تضحيات من قبل جميع فئاته على أصعدة مختلفة.



وفي سياق متصل، أكدت السيدة إيمان رشوان عضو مجلس أمناء مؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت وممثل المؤسسة عن تنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية مع وزارة الشباب والرياضة، أن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى زيادة وعي الفئة العمرية الصغيرة بما يحقق عنصري الولاء والانتماء من جانب، ويعمل على تثقيفهم وبنائهم فكرياً بشكل سليم من جانب آخر، استنادا على زيارات ميدانية للأماكن التاريخية والأثرية والتوثيقية يسبقها شرح تفصيلي بالإستعانة بخبراء متخصصين عن قيمة تلك الأماكن وأهم الأحداث والشخصيات التاريخية المرتبطة بها عبر مجموعة من اللقاءات المباشرة في مراكز الشباب المقيدين بها.





جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث