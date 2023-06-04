المشدد 6 سنوات لـ"ديلر" الهيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 160 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة أن المتهم في يوم 9 نوفمبر 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث أنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم المواد المخدرة، فانتقل لمحل تواجده وأبصره محرزًا لفافة بلاستيكية شفافة يظهر منها مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر عليه على 36 كيسا بلاستيكيا يحوي كل منها ذات جوهر المخدر، وبمواجهته به أقر بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا.