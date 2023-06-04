الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل وممشى أهل مصر ببنها

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، كورنيش النيل بمنطقة الفيلات وممشى أهل مصر المرحلة الأولى، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير أماكن عديدة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفسًا للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدينة بحضور محمد مرعي، رئيس مركز ومدينة بنها، وإسلام رجب، مدير التطوير الحضري بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة طوّرت كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى ٢٠ مليون جنيه، وأصبح مكانًا لائقًا لجذب المواطنين من كل مُدن القليوبية، مُطالبًا جميع المواطنين بالحفاظ على تطوير الكورنيش والممشى والأشجار المُنزرعة كونهم شريك أساسي مع المحافظة للحفاظ على أعمال التطوير وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة، مع ضرورة التحلي بالإيجابية ونشر الوعي عند ملاحظة أي سلوك يتسبب في تشويه المظهر الجمالي. 

وتفقد المحافظ، أعمال النظافة العامة والتجميل بالكورنيش والممشى، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم يوميًا بالكورنيش ليكون متنفسًا حضاريًا لائقًا للمواطنين، موجهًا رئيس مركز ومدينة بنها بمراجعة جميع أعمدة الإنارة المتواجدة بالممشى وإصلاح التالف منها، بالإضافة إلى ترميم المقاعد، وزراعة الأشجار في الأماكن الخالية، والاهتمام بأحواض الزرع المُنزرعة على امتداد الممشى وريها بصفة دورية، وكذلك ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالنزول للشارع والمرور الميداني المستمر وإصلاح أي تلفيات على الفور، فضلاً عن الاهتمام بتحسين مستوى النظافة العامة والتجميل على مستوى جميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه يوجد خطة للتطوير والتجميل تتضمن أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة والمتنزهات وتشجير الجزر الوسطى لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، منوهًا بأن الركيزة الأساسية في التنمية هي الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

أعمال التطوير اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية كورنيش النيل مركز ومدينة بنها مشى أهل مصر

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