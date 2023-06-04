رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس 2023.. ونسب النجاح

زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2023 الترم الثاني عقب اعتمادها رسميا ونشرها عبر الموقع الإلكتروني منذ قليل من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذي أجرى اتصالا هاتفيا بأوائل الطلاب لتهنئتهم بشكل رسمي على تفوقهم الدراسي في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2023

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 للفصل الدراسي الثاني 2022-2023 حيث تم نشر درجات الطلاب بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا) كما يمكن أيضا الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط الذي خصصه موقع الدستور لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم (من هنا).

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالسويس قد أكدت أنه لم يتم تسجيل شكاوي خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي والتي أجريت خلال شهر مايو الماضي حيث أجريت في جو من الشفافية والنزاهة دوت أى معقوقات.

نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة السويس أن نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي قد تعدت الـ 85.10 % حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 نحو 14436 طالب وطالبة تخلف عن حضور الامتحانات نحو 521 طالب وطالبة ونحج نحو 11841 طالب وطالبة.

ويمكن الحصول على درجات الطلاب بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا) أو موقع الدستور (من هنا).

اختيار نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي.

كتابة بيانات الطالب المستعلم.

إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



توزيع درجات تالتة إعدادي 2023

يمكن من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس 2023 الاستعلام عن درجات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث جاء توزيع درجات كافة المواد الدراسية كما يلي :-

مجموع مادة اللغة العربية من 80 درجة.

مجموع مادة اللغة الإنجليزية من 60 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

مجموع مادة الرياضيات من 60 درجة.

مجموع مادة العلوم من 40 درجة.

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