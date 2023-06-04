الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي لأسر الشهداء" يصدر إنفوجرافًا حول خدمات الرعاية المقدمة للأسر خلال مايو 2023

اللواء أشرف الخطيب
اللواء أشرف الخطيب

 قام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، في إطار تكليفات اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس، بتقديم أفضل خدمات الرعاية للمستفيدين خلال شهر مايو 2023 بصرف عدد (881) روشتة علاجية للأمراض المزمنة والغير مزمنة وتحويل عدد (282) مستفيد للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس، تحويل عدد (198) مستفيد لإجراء أشعة وتحاليل بجانب إجراء عدد (7) عمليات جراحية وإستقبال عدد (162) مستفيد لتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات الداخلية بالمقر الخدمي للمجلس.

وعلى صعيد خدمات الرعاية الإجتماعية، استقبل المجلس عدد (395) مستفيد بالمقر الخدمي والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة لتقديم الالتماسات والرد على الاستفسارات.

كما تم استخراج عدد ( 48) اشتراكات مترو الأنفاق وتسليم عدد (47) كارنيه مستفيد وعدد (37) كارنيه نقل عام بجانب إعفاء عدد (40) مستفيد من مصروفات التعليم بالمراحل الدراسية المختلفة.

تم تنظيم عدد (5) فعاليات وأمسيات ثقافية وترفيهية وتوزيع عدد (13) كرتونة مواد غذائية ولحوم على الأسر الأكثر إحتياجاً بالتنسيق مع عدد من المحافظات.

أسر الشهداء والمصابين المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المراحل الدراسية توقيع الكشف الطبي رعاية أسر الشهداء كرتونة مواد غذائية

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