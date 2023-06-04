الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يبدأ مشاركته فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف بـ"الاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية"

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

يشارك وزير العمل، حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري، بحضور 5000 مندوب من 187 دولة حول العالم يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، حيث يرأس الوزير شحاتة وفد مصر الثلاثي المشارك في هذا المؤتمر الدولي.

ويناقش المؤتمر، خلال فترة انعقاده، مجموعة من الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم والتحديات التي تواجهه، كما يناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "النهوض بالعدالة الاجتماعية"، حيث يرى "جيلبرت هونجبو"، أن العالم يواجه مجموعة متباينة لكنها متداخلة من التحديات، بدءًا من تداعيات جائحة 19-COVID، وارتفاع تكاليف المعيشة حول العالم، والظواهر المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، إلى أزمة الديون العالمية التي تلوح في الأفق، قائلًا: "إن تأثيرها على عالم العمل يؤخر بشكل كبير، إن لم يكن يُهدد التقدم نحو العدالة الاجتماعية".

كما يطرح المدير العام لـ"العمل الدولية" توصيته بأهمية تشكيل تحالف عالمي من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل فإن المجموعة العربية المنعقدة مساء اليوم بمقر منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة، بحضور وفد مصري رفيع المستوى، وبدعوة من مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، سوف تُناقش كيفية التنسيق بين الوفود العربية المشاركة، والثبات على رؤية ورأي مُوحد بشأن كل الملفات المطروحة على جدول أعمال "المؤتمر الدولي"، وكذلك مُعارضة كل القرارات التي من شأنها أن تتعارض مع تعاليم الأديان السماوية، والمبادئ والأخلاقيات الطبيعية حول العالم، وكذلك تشكيل لجان تنسيق منها المُكلفة بمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر، و"الصياغة" المُكلفة بإعداد الصيغة النهائية بشأن ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول أوضاع العمال وأصحاب الأعمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين، وجنوب لبنان، وجولان سورية، وأيضًا الترتيب لعقد ملتقى دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين يوم الأربعاء المقبل، وتقديم الدعم للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وكذلك الحديث بشأن ما ستحتويه كلمة المجموعة العربية التي سوف تُلقيها دولة موريتانيا باسم "المجموعة العربية"، أمام هذا "المؤتمر الدولي"، كون موريتانيا كانت آخر دولة ترأست مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة نهاية الشهر الماضي، وذلك بحسب النظام الأبجدي المعمول به في نُظم منظمة العمل العربية.

وفي تصريحات للوزير حسن شحاتة، وزير العمل، قال إن مصر التي وقعت 64 اتفاقية مع منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها قبل 100 عام، لم تُدرج هذا العام على قائمة الملاحظات الطويلة التي تضم 40 دولة حول العالم، وهو ما يضع الوفد المصري المشارك في "المؤتمر الدولي" الذي تنطلق فعالياته الرسمية بجلسة افتتاحية عامة صباح غدٍ الإثنين، على أرضية صلبة في طرح جميع سياسات الدولة المصرية وتعزيزها لعلاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "عمال وأصحاب أعمال"، وحمايتها ورعايتها لعمالها في الداخل والخارج، والتأكيد على أن هذه "الحماية والرعاية" النموذجية تأتي بتوجيهات رئاسية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه في خطابه الأخير في عيد العمال مطلع الشهر الماضي بالاستمرار في تعزيز معايير العمل الدولية، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين كل الأطراف المعنية بشأن كل ملفات العمل، وتأكيده دائمًا على أن مصر راعية وداعمة لكل عمل عربي مشترك.

وزير العمل حسن شحاتة مؤتمر العمل الدولي جنيف عالم العمل منظمة العمل الدولية

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