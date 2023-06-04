الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طفل ووالدته في حريق شقة سكنية بمدينة الشروق

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

أصيب طفل ووالدته بالاختناق إثر حريق شقة سكنية بمدينة الشروق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت الحماية المدنية قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية وتصاعد ألسنة اللهب منها بمدينة الشروق.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنوا من إخماد الحريق عن طريق سيارات الإطفاء، وتم استخدام السلالم الهيدروليكية لإخلاء مكان الحادث من المصابين.

و تم فرض كردون  أمني لإجراء عمليات التبريد، ومنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها للعقارات المجاورة، و بإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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