الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

تعرضت مدينة أسوان، مساء السبت، لعاصفة ترابية جديدة استمرت على فترات مُتباعدة، وأدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكلٍ جزئي على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ إدفو، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

 

رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء

 

وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لأي أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية، خلال الساعات القليلة القادمة.

 

كما قررت المحافظة تكليف غرفة عمليات ديوان عام المحافظة تلقي أي بلاغات او إخطارات بشأن العاصفة، سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات، ووجهت مرفقى الإسعاف والإطفاء بالاستعداد؛ تحسبا لتلقي أي إخطارات فى هذا الشأن.

 

وكانت المحافظة قد تعرضت الى عاصفة ترابية مماثلة، أثرت على أحد أبراج الضغط العالي جهد 66 بمدينة أبوسمبل؛ وهو ما نتج عنه انقطاع للتيار الكهربائى عن مدينة أبو سمبل.

الإسعاف والإطفاء الطرق السريعة الضغط العالي الطريق الصحراوي العاصفة الترابية العواصف الرملية توخى الحذر رفع درجة الاستعداد محافظة أسوان مدينة اسوان

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