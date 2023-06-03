حفل موسيقي وأمسية شعرية.. المركز الثقافي الإسباني يُنظم مهرجان "المتوسط" بالقاهرة

ينظم المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة "ثربانتس" يومي الأحد والاثنين 4 و5 يونيو، مهرجان شعر البحر الأبيض المتوسط الذي يتضمن ثقافياً غنياً، حيث يُفتتح المهرجان غداً الأحد، بحفل للمغني والمُلحن والمؤلف الموسيقي الإسباني ذي الشهرة العالمية، باكو إيبانيث، تحت عنوان "تجارب". ويستضيف المهرجان بعد غد الاثنين أربعة من أشهر شعراء إسبانيا بصحبة الشاعر المصري أمين حداد والشاعرة الشابة رنا التونسي، في أمسية شعرية إسبانية.

حفل لـ "باكو إيبانيث"

يقدم المغني العالمي "باكو" خلال الحفل المقرر إقامته، الثامنة مساء غداً الأحد ، الأغنيات التي شكلت حياته ومسيرته الفنية منذ بدايتها في منتصف القرن الماضي - وذلك بمشاركة عازف جيتار الفلامنكو، ماريو ماس لوبيث. ويتضمن الحفل أيضاً تكريماً لذكرى كوكب الشرق أم كلثوم لذي يكنّ باكو لأغنياتها الإعجاب بعد أن تعرف على موسيقاها أثناء إقامته في العاصمة الفرنسية باريس.

يشار إلى أن باكو إيبانيث، الذي ولد في مدينة بالنسيا الإسبانية عام 1934، هو أحد أهم أسماء عالم الغناء الإسباني، كما أنه رمز للنضال من أجل الحرية والحقيقة خلال السبعينيات لنضاله ضد ديكتاتورية فرانثيسكو فرانكو. وقد لُقِب باكو بسفير الشعر الإسباني في العالم، حيث قدّم بصوته وموسيقاه أهم قصائد شعراء اللغة الإسبانية بدءًا من شعراء القرن الثالث عشر حتى الشعراء المعاصرين، ومن بينهم لوركا ونيرودا.

كان حياة "باكو" مثيرة وغنية بالتجارب التي وصلت به إلى العالمية، حيث نُفي إلى فرنسا والتقى هناك بعظماء الأغنية الأوروبية والعالمية آنذاك؛ مثل جاك بريل، وإيديت بياف، وجورج براسينس الذي قدم العديد من أغانية بالإسبانية.

أمسية شعرية

فيما ينظم المركز الثقافي الأسباني أمسية شعرية بعد غد الاثنين، لقاءً بين الشعر والموسيقى؛ بحضور أربعة من أشهر شعراء إسبانيا من جذور مختلفة، وهم مانويل فوركانو الذي سيقدم أشعاره باللغة الكاتالانية، وأنا روسيتي وروثيو أثبال بأشعارهما الإسبانية، وليري بيلباو من إقليم الباسك، مع الشاعر المصري البارز أمين حداد والشاعرة الشابة رنا التونسي، وتكتمل الفعالية بأنغام موسيقى العود للفنان إسلام عبد العزيز.