إنتر ميلان ينهى مشواره بالدورى الإيطالى فى المركز الثانى مؤقتا

أنهى إنتر ميلان مشواره في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم محتلا المركز الثاني مؤقتا، بفوزه على مضيفه تورينو 1/ صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38.

ورفع إنتر ميلان رصيده 72 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثالث والذي يواجه إمبولي في وقت لاحق اليوم، وتوقف رصيد تورينو عند 53 نقطة في المركز التاسع.

ويستعد إنتر ميلان لملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم السبت المقبل في اسطنبول في نهائي دوري أبطال أوروبا.