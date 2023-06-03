السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميلان ينهى مشواره بالدورى الإيطالى فى المركز الثانى مؤقتا

إنتر ميلان
إنتر ميلان

أنهى إنتر ميلان مشواره في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم محتلا المركز الثاني مؤقتا، بفوزه على مضيفه تورينو 1/ صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 38.

ورفع إنتر ميلان رصيده 72 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثالث والذي يواجه إمبولي في وقت لاحق اليوم، وتوقف رصيد تورينو عند 53 نقطة في المركز التاسع.

ويستعد إنتر ميلان لملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم السبت المقبل في اسطنبول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان الإيطالي تورينو الدورى الايطالى مباراة إنتر ميلان وتورينو

الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الفريق أول محمد زكى ووزير الدفاع الإسرائيلى لبحث ملابسات حادث اليوم

سقوط شاب من مصعد عقار فى الشيخ زايد

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

بنسبة نجاح 79.10%.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة