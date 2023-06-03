السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إعلان قائمة المنتخب الأولمبى فى مؤتمر صحفى 10 يونيو

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

يعقد البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، لإعلان كل التفاصيل التى تخص معسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو بالإسكندرية ويتخلله لقاء ودى مع منتخب غانا يوم 15 يونيو، ضمن فترة إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأوليمبياد.

ويعلن ميكالى فى مؤتمر السبت، أسماء 23 لاعبا يمثلون قائمة المنتخب المقرر سفرها المغرب للمشاركة بالبطولة المرتقبة، إضافة إلى تفاصيل معسكر الإسكندرية وموعد سفر المنتخب للمغرب وآخر ترتيبات المنتخب للبطولة.

تضم مجموعة مصر كلا من: مالى والكاميرون والنيجر، بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.

مع منتخب غانا المغرب روجيريو ميكالي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى قائمة المنتخب الأولمبي البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى

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