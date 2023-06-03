رسميًا.. ريال مدريد يعلن فسخ عقد إدين هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل البلجيكي إدين هازارد، عن صفوف الفريق نهاية الشهر الجاري.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه على النحو الآتي: "ريال مدريد وإدين هازارد اتفقا على الانفصال ورحيل اللاعب في 30 يونيو 2023".



وانضم هازارد لصفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الانجليزي.



وأكمل البيان: "إدين هازارد كان جزءًا من فريقنا لمدة 4 مواسم وحقق 8 ألقاب هي لقب لدوري أبطال أوروبا، ولقب لكأس العالم للأندية، ولقب للسوبر الأوروبي، ولقبين للدوري الإسباني، ولقب لكأس الملك، ولقبين للسوبر الإسباني".

وأنهى: "ريال مدريد يعبر عن عاطفته لإدين هازارد ويتمنى له ولعائلته بأكلمها التوفيق في المرحلة المقبلة".

وبدأ هازارد مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ليل الفرنسي وتدرج بالمراحل العمرية للفريق إلى أن تم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2008، ثم انتقل لنادي تشيلسي في صيف 2012.

ولعب هازارد 76 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انتقاله للفريق، وسجل 7 أهداف وصنع 12 لزملائه.



وعاش هازارد فترة صعبة مع ريال مدريد وغاب عن المشاركة في أغلب المواسم التي قضاها بقميص الملكي بسبب الإصابات المتكررة.



وكانت أفضل فترات هازارد مع فريق تشيلسي، بعدما سجل 110 هدفًا وصنع 92 في 352 مباراة.